Novoa, de O Parrulo Ferrol, repite convocatoria en la selección española de fútbol sala

Novoa sigue de dulce en este primer tramo de la temporada con O Parrulo Ferrol en la Primera División y este lunes se confirmaba su presencia en la lista definitiva de jugadores convocados por el seleccionador nacional Jesús Velasco para un nuevo partido amistoso ante Italia, en Génova, el próximo 11 de noviembre.

Esta será la segunda llamada con el combinado absoluto para el jugador de O Parrulo Ferrol, tras la de hace unas semanas ante Marruecos, donde gozó de minutos, tuvo jugadas destacadas e incluso estuvo cerca de estrenar su casillero goleador.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir haciéndose un hueco en la selección española, con el gran objetivo de seguir preparando la Eurocopa, que se disputará en el mes de enero en Letonia y Lituania, y con ello, aumentar sus opciones de entrar en la lista para disputar la gran cita continental.