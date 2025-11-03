Miriam Casillas, cuarta en la Copa del Mundo de Viña del Mar

La internacional del Triatlón Ferrol se quedó a 11 segundos del podio.

Miriam Casillas logró ser cuarta en la Copa del Mundo de Viña del Mar en la que, una vez más, no se reservó nada liderando su pelotón ciclista y solo 11 segundos la separaron de las medallas.

Tras una gran natación siendo séptima, la olímpica del Triatlón Ferrol empezó a tirar del grupo de las líderes en bici para acabar sacándole a las perseguidoras más de 1 minuto de ventaja. En ningún momento se escondió y estuvo atenta a los intentos de escapada para rodar siempre en cabeza.

En los 5 km finales de carrera a pie, la triatleta de Badajoz, con un tiempo de 17:32, solo fue superada por la favorita Jeanne Lehair, por su compañera de selección Sara Guerrero y, en los kilómetros finales, por la venezolana Rosa Elena Martínez. Miriam Casillas tiene previsto alargar la temporada compitiendo el próximo fin de semana en la Copa del Mundo de San