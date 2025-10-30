O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport visitan el CEIP A Gándara por Halloween

Gonzi y Novoa con el AMPA del CEIP A Gándara | O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol continúa con las visitas a los centros educativos de la comarca y este jueves lo hacía en el CEIP A Gándara (Narón)

Acudía al centro educativo el jugador Novoa y el coordinador de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol, Gonzi, en una visita diferente a lo habitual, al sumarse por sorpresa a la fiesta de Halloween del centro educativo, acudiendo disfrazados para la ocasión.

En esta visita, firmaron autógrafos, respondieron a las preguntas de los alumnos y alumnas, como también realizaron un pequeño sorteo de bufandas en cada clase.

En los próximos días continuarán las visitas de O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport a más centros de Ferrol y comarca.

