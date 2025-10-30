Asociación Viriato y Concello promueven las “V Jornadas micológicas de Neda”

Este viernes 31 abre el plazo de inscripción en esta iniciativa gratuita, prevista para el 7 y 8 de noviembre-

La Asociación Micológica Viriato y el Concello de Neda organizan la próxima semana una nueva edición, la V de las “Xornadas micolóxicas de Neda”. Se trata de una actividad gratuita de iniciación al mundo de los hongos y de las setas, que se desarrollará los días 7 y el 8 de noviembre. Desde este viernes 31 se abre el plazo de inscripción.

La organización señala que, siguiendo el esquema de las ediciones anteriores, habrá una primera jornada con un componente más teórico, que tendrá lugar el viernes entre las 19:00 y las 21:00 horas en la Casa da Cultura de Neda, y una excursión de observación durante la mañana del sábado.

Quienes asistan a la conferencia tendrán, entre otras cosas, la oportunidad de aprender sobre las diferencias entre hongos y setas; también conocerán mejor su comportamiento en la naturaleza y su tipología. Además, la conferencia proporcionará claves útiles para diferenciar entre setas comestibles y no comestibles, y se centrará tanto en las más peligrosas por su toxicidad como en las setas comestibles más abundantes de nuestra región.

Las explicaciones de los expertos de Viriato irán acompañadas de la exposición de ejemplares. El segundo día, durante la salida de campo (un paseo de observación por el río Belelle, desde el área recreativa de Maciñeira hasta el parque micológico de la asociación), los participantes tendrán la oportunidad de comprobar todo lo aprendido.

Las personas que deseen participar en la actividad informativa pueden inscribirse desde este viernes hasta el jueves 6 de noviembre en la biblioteca municipal (teléfono 981390233).

Las plazas son limitadas.