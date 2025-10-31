O teatro Jofre en Ferrol acolle a obra «Os amos do mundo»

Representa a historia de dous personaxes opostos obrigados a convivir entre os que xurdirá unha inesperada camaradería.
A obra de teatro Os amos do mundo se representa este sábado 1 ás 20:30 horas no teatro Jofre. Trátase da historia de dous homes, un rico e outro pobre, que non se coñecen nin teñen nada que ver entre eles. Un é un ser explotador, e o outro un ser explotado. Un triunfador e un fracasado, que tras un accidente de avión coinciden nunha casa perdida nas montañas de Galicia.
A convivencia entre eles resulta difícil pero están condenados a entenderse ao ser dous homes e un destino. Xurdirá entre eles unha inesperada camaradería, coas súas luces e sombras.
Esta produción de Bucanero Teatro está dirixida por Lino Braxe e Sabela Hermida, con guión orixinal de Carmen Blanco Sanjurjo. Os protagonistas son interpretados por Xosé Bonome e Pedro Picos, nesta obra dirixida a todos os públicos, de 95 minutos de duración e interpretada en galego.
As entradas están á venda dende cinco euros na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla