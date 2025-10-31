Valdoviño traslada su ‘Samaín’ a la Casa de la Cultura

La previsión de lluvias para este viernes hace necesario trasladar el acto central del Samaín de Valdoviño a la casa de la cultura -en el lugar de la antigua iglesia y cementerio de Loira-.

A partir de las 20:00 ras, el auditorio acogerá finalmente la proyección de la cinta “Buscando la Santa Compaña” del director compostelano Fernando Cortizo, que acompañará al público en la sesión junto a la productora Isabel Rey para hablar del arduo trabajo de investigación que está detrás del documental. Un apasionante documental que se aporta a esta creencia milenaria a través del relato en primera persona de vecinos y vecinas que aseguran haber sido testigo de su presencia, sacerdotes, antropólogos, psiquiatras, físicos…

Está dirigido a un público mayor de 12 años, con entrada gratuitay libre hasta completar aforo.