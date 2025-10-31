Valdoviño traslada su ‘Samaín’ a la Casa de la Cultura

31 octubre, 2025 Dejar un comentario 352 Vistas

La previsión de lluvias para este viernes hace necesario trasladar el acto central del Samaín de Valdoviño a la casa de la cultura -en el lugar de la antigua iglesia y cementerio de Loira-.

A partir de las 20:00 ras, el auditorio acogerá finalmente la proyección de la cinta “Buscando la Santa Compaña” del director compostelano Fernando Cortizo, que acompañará al público en la sesión junto a la productora Isabel Rey para hablar del arduo trabajo de investigación que está detrás del documental. Un apasionante documental que se aporta a esta creencia milenaria a través del relato en primera persona de vecinos y vecinas que aseguran haber sido testigo de su presencia, sacerdotes, antropólogos, psiquiatras, físicos…

Está dirigido a un público mayor de 12 años, con entrada gratuitay libre hasta completar aforo.

Lea también

El ciclo de teatro de marionetas ‘Festea’ continúa este viernes en Ferrol con «El Mago de Oz»

La función, con entrada gratuita, comenzará a las 18:30 horas en la capilla del Centro …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *