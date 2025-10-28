Rescatados tres tripulantes de una embarcación que encalló en Punta Candieira, Cedeira

Tres tripulantes han sido rescatados este martes tras encallar el pesquero de artes menores «Nueva Cedeira» en la que navegaban frente al Faro de Candieira, en el municipio coruñés de Cedeira, y sus tripulantes, vecinos de la localidad, fueron recogidos por otro barco, «O Meixón».

Según ha informado el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, los tres tripulantes saltaron al agua desde la embarcación cuando estaba a punto de hundirse tras encallar. Fueron recogidos por otra embarcación , «O Meixón» que pasaba por la zona y trasladados al puerto cedeirés.

Se encontraban bien, aunque al llegar al puerto fueron trasladados en una ambulancia de soporte vital básico fal centro de salud de Cedeira para un reconocimiento médico ya que presentaban una leve hipotermia..

El suceso tuvo lugar alrededor de las 11.30 horas, cuando la persona que recogió del agua a la tripulación llamó al CIAE 112 para informar de lo que había ocurrido. Explicaba que los ocupantes de la embarcación siniestrada iban en su lancha dirección a tierra y estaban bien, pero que el pequeño pesquero había quedado frente a unas rocas a punto de irse al fondo.

Con esta información, los gestores del CIAE 112 solicitaron la colaboración de Salvamento Marítimo, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Cedeira.

A la zona se trasladó la embarcación de la Cruz Roja «LS Percebiño» que informó que la «Nueva Cedeira» estaba encallada entre unas rocas