Víctor Frejo, Campeón Nacional en la Gran Final del Circuito Nacional de Golf de 5ª Categoría

En cuanto a la clasificación final por Federaciones Autonómicas, Galicia consiguió el 2º puesto.

El pasado sábado 25 de octubre se disputó en el Centro Nacional de Golf de Madrid la Gran Final del Circuito Nacional de 5ª Categoría en la que el jugador del Club de Golf Campomar Víctor Frejo Mata se proclamó Campeón Nacional . También cabe destacar el 7º puesto Scratch de otro jugador del Club de Golf Campomar, Borja López Amado .

En esta octava edición, todos los Clubes han tenido la opción de celebrar las Pruebas previas para esta categoría en la que los mejores jugadores se clasificaron para la Final Autonómica. En esta Final Autonómica se decidieron los seis jugadores, 3 caballeros y 3 damas, que participaron en la Final Nacional de Madrid.

Disputaron esta final más de un centenar de jugadores procedentes de las diecisiete Federaciones Autonómicas, lo que da más valor al resultado obtenido por los dos jugadores del Club Campomar.

