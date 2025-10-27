O Parrulo Ferrol pone a la venta las entradas para su partido del sábado ante ElPozo Murcia Costa Cálida

O Parrulo Ferrol tendrá su nuevo partido delante de su afición en el Pabellón de A Malata, este sábado 1 de noviembre, recibiendo a los actuales líderes de la Primera División, ElPozo Murcia Costa Cálida, en la 8ª jornada, en un partido que se disputará a partir de las 13:00 horas.

El apoyo de la afición a los jugadores parrulos en este partido en casa será fundamental para intentar conseguir tres puntos importantes en esta recta inicial de la temporada, en el que la entidad ferrolana quiere que equipo y jugadores luchen juntos desde el primer momento para intentar conseguir el objetivo final.

Además, en este partido, con motivo del Halloween, habrá un concurso de disfraces (con regalo asegurado para el mejor disfraz), decoración especial para este día, sorteo de regalos, manualidades y muchas sorpresas más.

En esta ocasión, habrá dos tipos de venta de entrada con precios diferentes: La venta anticipada online, ya disponible y la venta en la taquilla del Pabellón de A Malata, el sábado una hora antes del inicio del partido, a las 12:00 horas.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada online en oparrulofs.compralaentrada.com será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 10 euros

– Entrada sub-18: 5 euros

– Entrada amigo de abonado: 5 euros (una por abonado y exclusivamente online)

– Menores de 5 años: Gratis

El precio de las entradas en la taquilla del Pabellón de A Malata, que abrirá una hora antes del inicio del partido, será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Entrada gratuita con su carnet

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 15 euros

– Entrada sub-18: 8 euros

– Menores de 5 años: Gratis