Ale de Paz entra en la lista de la selección española de fútbol sala que jugará el Mundial de Filipinas

Este lunes era un día especial en el fútbol sala femenino, donde las federaciones nacionales están dando a conocer sus respectivas listas para el primer Mundial que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre, entre las que estará la selección española.

En el vídeo publicado por la RFEF para dar a conocer la convocatoria aparecen figuras relevantes en la historia de la selección española, como la ferrolana Bea Seijas, autora del primer gol del combinado nacional en un partido.

La comarca estará representada en esta cita mundialista por la jugadora nedense del Poio Pescamar, Ale de Paz, una habitual en los últimos años en la selección española y que ya cuenta en su palmarés internacional con dos Eurocopas y que ha sido convocada por la seleccionadora nacional Clàudia Pons, la cual tendrá que hacer dos descartes entre las 16 jugadoras que ha llamado para la primera fase de la concentración.

Este domingo las jugadoras seleccionadas quedarán concentradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde trabajarán hasta el día 15, para posteriormente poner rumbo a Filipinas. Entre medias, jugarán dos amistosos ante la selección de Marruecos el 11 y 12 de noviembre.