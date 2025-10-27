Ferrol le compra al Invied un inmueble en Caranza para destinarlo a entidades sociales

El Concello de Ferrol amplia su patrimonio municipal a nivel de locales, al adquirir un inmueble situado en la calle Exército Español, 2, E1, en el barrio de Caranza al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Invied, por un valor de 106.024 euros, con una garantía de 5.258,47 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela. Este local será destinado para el uso futuro de entidades sociales de la ciudad “xa que temos moitas solicitudes que nolo demandan”, reconocía el regidor.

El gobierno municipal no ha detallado a qué entidades sociales se destinará este local ya que su distribución “irá dentro dun plan de usos de locais máis amplo”, afirmaba José Manuel Rey Varela.