Las catas y señalizaciones de la primera fase de ‘abrir Ferrol ao mar’ empezarán esta semana

Recreación -Abrir Ferrol al mar

Las obras del proyecto ‘abrir Ferrol ao mar’ en su primera fase entre el Arsenal y A Magdalena empezarán esta semana, probablemente el jueves o el viernes, tal y como reconocía este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Las primeras actuaciones serán de catas y señalización “de acordo coa Dirección Xeral de Patrimonio”, al realizarse sobre bienes protegidos.

En esta semana, todas las administraciones implicadas en esta obra seguirán manteniendo reuniones para concretar el cronograma de las obras que se realizarán durante esta primera fase.

