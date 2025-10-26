El BBCA masculino continúa intratable en su inicio liguero

De máxima intensidad se podría calificar al partido del sábado en el Javier Gómez Noya, ante un atestado pabellón, el BBCA se ponía a prueba ante un correoso rival, Cambre, que traía muy preparado el partido, sabiendo como castigar a los departamentales, que nuevamente cargado de bajas, hasta seis en esta jornada, conseguía con un trabajo coral dejar la victoria en casa, por 71-65, manteniendo su invicto en esta recta inicial de la temporada.

El partido empezaba muy intenso, con las defensas predominando sobre los ataques, un BBCA que rotaba a todos los jugadores disponibles para mantener un ritmo altísimo de partido, cerraba este primer asalto con un pírrico marcador de 13-10.

El segundo cuarto fue sin duda el momento que el equipo local perdió el control del encuentro. Un Cambre que superaba a los locales en el rebote ofensivo, en velocidad de juego y en acierto, endosaba un 18-27 a los ártabros que minimizaban daños yéndose al vestuario sólo seis puntos por debajo, 31-37.

En el descanso los locales se reordenan, salen con las ideas muy claras y endosan un 12-2 de salida, poniéndose por delante en el marcador, controlan mejor el rebote en canasta propia, aprietan los dientes en defensa y mejoran de cara al aro, un parcial de 20-12 hace que lleguen en ventaja al final del tercer cuarto con 51-49.

En el último cuarto se vivió un duelo frenético, Cambre consigue empatar el encuentro 58-58 a falta de 4:54 para el final y nuevamente 60-60 a falta de 3:05, pero, en ese momento, el acierto en el lanzamiento, que había sido esquivo para los locales, aparece con dos triples de Rivas otro de David Gómez y una canasta de David González decantan el partido para los departamentales con un parcial de 20-16 en el cuarto cuarto para llegar al definitivo 71-65.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: David Gómez (3), Unai (8), Rivas (17), Fuertes (13), Diatta (11) -cinco inicial- André (0), Paulo (0), Pevi (8), Pelayo (7), Adrián (0), David González (4), Sande (0).