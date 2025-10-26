La velocidad del Casademont Zaragoza puede con el Baxi Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol luchó lo que le duró el depósito de gasolina y de fuerzas ante el Casademont Zaragoza, cayendo por 87-57, en la 4ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza).

El partido empezaba de la mejor manera para los intereses de las ferrolanas, con un triple nada más empezar de Moira Joiner. Las zaragozanas, que esta temporada aspiran a todo tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Euroliga, tomaban el timón del partido endosándole al Baxi Ferrol un parcial de 11-2, pero las ferrolanas sabían responder de la mejor manera gracias al juego de la propia Moira Joiner y de la efectividad de Karolina Sotolova, lo que les permitía devolverles el parcial con un contundente 0-12. El juego se igualaba, alternándose los dos equipos en el dominio del marcador, aunque eran las pupilas de Lino López las que cerraban el primer cuarto por delante en el último segundo con dos tiros libres de Moira Joiner y un robo nada más sacar las zaragozanas de Dalayah Daniels, con 21-23.

El Casademont Zaragoza no quería llevarse sustos, subiendo la velocidad en su juego en el segundo cuarto empezando con un parcial de 9-2, gracias a su máxima efectividad. Las jugadoras del Baxi Ferrol eran capaces de seguirles este ritmo, en un partido muy físico e intenso, a pesar de las pocas rotaciones con las que contaban. Con el paso de los minutos, las locales demostraban porqué son uno de los equipos que tienen que luchar por todos los títulos, distanciándose desde la línea de tres, consiguiendo abrir diez puntos de distancia, aunque los equipos se iban a los vestuarios al descanso con 44-35.

Tras la reanudación, las zaragozanas seguían sin bajar el pie del acelerador, con un parcial de 6-0 de inicio en el tercer cuarto. Las ferrolanas querían reaccionar con un 0-5 que las dejaba de nuevo en los diez puntos de desventaja, pero el Casademont Zaragoza no quería hacer concesiones, siendo muy fuertes con su defensa individual, no dejando pasar a las jugadoras del Baxi Ferrol, con muchas dificultades para anotar, dejando su casillero en tan solo once puntos, cerrándose este cuarto con 62-46.

En el último cuarto, el Casademont Zaragoza sentenciaba gracias a su mayor velocidad y físico, ante un Baxi Ferrol al que se le acababa la gasolina, siendo superadas en todas las facetas del juego. La velocidad en los pases y la gran precisión debajo el aro y desde la línea de tres de las locales hacía que poco a poco el marcador se fuera no solo a los 20 puntos de distancia, sino también a los 30 puntos, finalizando el partido con el definitivo 87-57.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 2 victorias y 2 derrotas, ocupando el 7º puesto de la tabla en la Liga Femenina Endesa. Este octubre intenso de las ferrolanas continuará este miércoles, recibiendo al SL Benfica, en la 4ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, en un partido que se disputará a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Casademont Zaragoza: Leite (1), Hempe (8), Fingall (14), Vorackova (12), Pueyo (7) – también jugaron – Bankole (10), Ortiz (0), Flores (4), Oma (2), Hermosa (2), Gueye (16) y Mawuli (11).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (2), Millán (5), Melia (7), Rodríguez (2), Joiner (12) – también jugaron – Erjavec (4), Sotolova (21), Daniels (4), Joiner (12) y Joiris (0).

Árbitros: Carlos Javier García León, Rodrigo Garvin Domingo y Alberto Lázaro Rodríguez.

Parciales: 21-23, 23-12, 18-11 y 25-11.

Pabellón: Príncipe Felipe (Zaragoza).