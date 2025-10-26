En Narón, se registraron dos accidentes coche-moto en la tarde de este domingo, a la misma hora

Dos accidentes de tráfico se han registrado pasadas las siete de la tarde de este domingo tras colisionar un coche y una moto, dándose el caso de que en el segundo de ellos el conductor del vehículo posible causante del accidente se dio a la fuga.

En el «Camiño da praia» (zona hotel Odeón )

A las siete y diez de la tarde se registró un aparatoso accidente de tráfico en el cruce de la calle «Camiño da praia» y la estrada Castelao, en las inmediaciones del hotel Odeón, al colisionar un Chevrolet Kalos contra una motocicleta.

En el Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia se recibieron varios avisos de particulares informando del accidente y de dió la alarma a Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, ya la Policía Local naronesa.

Diez minutos más tarde llegaron los efectivos del 061 con una ambulancia de soporte vital básico y tras atender al motorista que resultó con contusiones y una posible fractura en un pie lo trasladaron en una camilla a la ambulancia y de ahí a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario- CHUF de Ferrol.

La conductora del Chevrolet resultó ilesa. Instruye diligencias el equipo de atestado de la Policía Local.

Acudieron efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón con el fin de proceder a la limpieza de la vía..

En las inmediaciones de Megasa

Prácticamente a la misma hora se registró otro accidente del mismo tipo, colisión de coche y moto. También se registraron llamadas de particulares al Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia informando del accidente, que tuvo lugar en la zona de la carretera de Castilla en las inmediaciones a Megasa.

Acudieron al lugar efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia- 061 con una ambulancia de soporte vital básico; y de la Policía Local.

El motorista fue atendido «in situ» y trasladado a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Al parecer el conductor del vehículo se dio a la fuga.