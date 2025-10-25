El Valdetires Ferrol cae ante el Gran Canaria Teldeportivo con sentimientos encontrados

Derrota por la mínima para el Valdetires Ferrol ante uno de los equipos candidatos a todo en esta temporada como es el Gran Canaria Teldeportivo, cayendo por 3-2, en la 6º jornada de la Segunda División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en la Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire (Las Palmas de Gran Canaria).

Las ferrolanas empezaban el partido muy metidas, conscientes de la importancia de estos tres puntos, pero las decisiones arbitrales controvertidas fueron las protagonistas, causando un gran malestar en el Valdetires Ferrol algo que acababa influyendo sobre la pista, con un gol en propia puerta de Ana López al querer despejar el esférico, lo que se sumaba el estilo de juego del Gran Canaria Teldeportivo que también causaba problemas a las jugadoras verdes, que veían como Laura ampliaba distancias. A pesar de esto, conseguían reaccionar en la siguiente jugada, recortando Tere con el 2-1, pero tan solo unos minutos después Laura volvía a anotar para dejar el marcador en 3-1 al descanso.

Tras la reanudación, las jugadoras del Valdetires Ferrol mejoraban en su juego, consiguiendo volver a ponerse a un gol en el marcador, gracias a un tanto de Iria. Esto les daba alas, teniendo el control total de juego, ante un cuadro canario que tan solo era capaz de llegar una vez a la portería ferrolana sin excesivo peligro, mientras que las ferrolanas tenían ocasiones una y otra vez, pero la pelotita no quiso entrar, sumándole alguna decisión arbitral nuevamente discutible, hacían que este 3-2 acabase siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 8º puesto de la tabla, con 9 puntos. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Ence Marín Futsal, en un partido que se disputará el sábado 1, a las 17:00 horas, en el Pabellón de A Raña.

Gran Canaria Teldeportivo: Mariona, María Teresa, Idoya, Gema, Thais – también jugaron – Verónica, África, Nayara, Leonor, María Tereza, Laura y Nerea.

Valdetires Ferrol: Natali, Ana López, Carol Senra, Patri Corral, Tere – también jugaron – Leti Rojo, Iria, Luin, Monti, Irene Cela, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Carmen Gara Rodríguez y Rafael Abraham Rodríguez junto con Nydia Esphefany Blanco como asistente (Comité canario). Amonestaron a la local Idoya y a la visitante Luin, además de a su entrenador Manu Lombardía.

Goles: 1-0 Ana López (propia puerta) min.7, 2-0 Laura min.12, 2-1 Tere min.12, 3-1 Laura min.31, 3-2 Iria min.27.

Pabellón: Ciudad Deportiva Gran Canaria Martín Freire (Las Palmas de Gran Canaria).