Los sindicatos de Navantia instan a la dirección a que se firme el nuevo convenio para su aplicación inmediata

Los sindicatos de Navantia han instado a la dirección a que se firme ya el nuevo convenio para su aplicación inmediata, en concreto, este viernes se ha reunido la comisión negociadora de este documento, formada por dirección y sindicato, en su primer encuentro tras la aprobación del texto en las urnas por parte de la plantilla, una reunión que los representantes de los trabajadores han calificado de «decepcionante» al concluir sin establecer una fecha concreta para comenzar la aplicación del nuevo articulado.

Los sindicatos Movemento Alternativo Sindical (MAS) y CIG, que son la mayoría del comité en el astillero de Ferrol, han detallado a través de un comunicado que «la demora en la firma oficial del convenio supone una pérdida efectiva de mejoras económicas y sociales para el personal».

Dado que la mayor parte de los beneficios, como el plus de responsabilidad, valor de turnos, abono de jornadas especiales, licencias o flexibilidad, entre otros, entrarán en vigor a partir de la rúbrica.

Los sindicatos han criticado que, a pesar de que la aprobación del convenio se produjo el 16 de octubre, la dirección alude a la necesidad de esperar la autorización de costes para la firma, que debe validar el incremento de la masa salarial. «Si se nos venía diciendo que todas las partidas que aumentaban estaban autorizadas, ¿qué texto tienen que autorizar? ¿Sin firmar?», han cuestionado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, han presentado un plan de nueve pasos para la implantación del convenio, pero sin un calendario asociado. Los sindicatos han insistido en que no están de acuerdo en «dilatar los tiempos», ya que «cualquier demora supone perder dinero y derechos para los trabajadores».

Con todo, han anunciado Ha anunciado su intención de «acelerar los plazos de firma para su aplicación» y de impulsar un calendario de implantación más beneficioso para el personal, asegurando que harán «lo que sea necesario» para lograrlo, en alusión a la posibilidad incluso de movilizarse.