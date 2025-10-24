El Valdetires Ferrol busca tres puntos muy importantes en las Islas Canarias

Sábado de avión para el Valdetires Ferrol, donde visitarán a uno de los equipos favoritos en esta temporada el Gran Canaria Teldeportivo, en la 6ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 18:00 horas (horario insular), en la Ciudad Deportiva Gran Canaria Marín Freire.

Los dos equipos llegan a este partido en 7ª y 8ª posición, respectivamente, ambas con 9 puntos, tras conseguir tres victorias y dos derrotas en esta recta inicial de la temporada, estando situadas a dos puntos de los puestos de playoff de ascenso.

Visitarán a un equipo “similar a nosotros” que en la temporada pasada militaba en la máxima categoría y ahora “está en construcción, con muchas caras nuevas”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, pero que, a su juicio, “deberían estar en playoff de ascenso.”

Por su parte, el Valdetires Ferrol llega “muy bien a este partido, con las ideas claras” tras esta última semana de entrenamientos, pudiendo ofrecer la misma imagen que ofrecieron en su último partido a domicilio, con el objetivo de “traer los tres puntos” en el avión de vuelta “que serán importantes para seguir en la terna por los puestos de arriba y que serviría para coger confianza.”

Para este partido regresa Ana López a la convocatoria del equipo, tras ser baja en el último partido por motivos laborales, mientras que, en el otro lado de la balanza, Simone seguirá sin poder debutar a la espera de solventar sus problemas burocráticos.