El Racing, a la conquista de Balaídos este sábado

M.V. El conjunto verde afronta la 9.ª jornada de la Primera Federación este sábado a partir de las 16:15 en el Estadio de Balaídos ante el Celta Fortuna (TVG2, Canal Lineal Primera Federación, en el que será el primero de los tres exigentes partidos de una semana con competición de Liga y también de Copa del Rey.

Moral alta y un equipo con muchos efectivos para este partido

Los de Pablo López afrontarán el encuentro ante otro de los candidatos al ascenso de categoría con la confianza que les da haber vencido los dos últimos encuentros ante el Atlético Osasuna «B» y el Arenas Club. Los verdes llegan con la única baja del central Alex Zalaya, quien continúa lesionado, por lo que, si no hay contratiempos de última hora, podrán afrontar una semana con compromisos ante Celta Fortuna, UP Langreo (en Copa del Rey) y CD Tenerife con un buen número de jugadores a disposición del técnico. Un detalle nada menor, ya que Pablo López acostumbra a realizar bastantes cambios en el once inicial en este primer tramo de la temporada. Para el encuentro de Balaídos, se espera que pueda dar continuidad a la defensa formada por Migue Leal, Pujol, Saúl y Álvaro Ramón. Tejera y Pascu, este último tras su gran partido en la anterior jornada, se perfilan también como titulares en el centro del campo y la zona ofensiva, respectivamente. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades para que el técnico verde pueda dar continuidad a lo que le ha funcionado en las dos últimas jornadas, o bien introducir algún cambio para intentar sorprender o dar algún nuevo matiz a la propuesta de juego en este encuentro entre dos grandes de la categoría.

La Marea Verde se desplazará a Balaídos

No estará solo el Racing en Vigo, ya que las diferentes peñas racinguistas han organizado varios desplazamientos en autobús, a las que se sumarán aquellas personas que viajen en sus vehículos particulares. Se esperan más de 1.100 racinguistas en Balaídos para animar a su equipo, que, al igual que ocurrió hace un mes en el Anxo Carro de Lugo, estará muy arropado desde las gradas a pesar de jugar fuera de Ferrol.

El rival

El Celta Fortuna ocupa la 3ª. posición de la tabla con 14 puntos, 3 menos de los que tiene el Racing. Con un equipo muy joven y un estilo de juego combinativo y ofensivo, el conjunto de Fredi Álvarez se está ganando a pulso el cartel de favorito a estar en los puestos altos de la tabla al finalizar la competición. A nadie le sorprende, ya que el RC Celta es una de las canteras más importantes de España, dando buena cuenta de lo importante que es tener unas buenas instalaciones y un plan de trabajo definido para el desarrollo año a año de sus jóvenes promesas.

Nombres como Hugo González, máximo goleador del equipo con 5 goles, Óscar Marcos, Hugo Burcio, Pablo Meixús o Sergio Marcos, sobresalen en un equipo muy dinámico y con mucho talento y velocidad en ataque.

Para este encuentro ante el Racing tendrán una baja sensible en ataque, la de Ángelito Arcos. Varios de sus jugadores entrenan habitualmente con el primer equipo, lo que da muestras de su calidad. Un talento y una velocidad que podrán verse potenciados con el cambio de escenario del encuentro, ya que el Estadio de Balaídos favorece mucho más las condiciones del filial celeste que el campo de Barreiro, donde vienen jugando en las últimas jornadas como local.

Un árbitro veterano para un encuentro de alto voltaje

Este nuevo derbi gallego volverá a contar con un colegiado experimentado en la categoría. El palentino Fernando Román será el encargado de impartir justicia en este encuentro correspondiente a la 9ª. jornada de la Primera RFEF, previsto para el sábado a las 16:15 en el Estadio de Balaídos.