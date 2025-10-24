O Parrulo Ferrol quiere continuar con su buena dinámica visitando al Jaén Paraíso Interior

Regresa la Primera División tras una semana de parón en la competición por las selecciones nacionales y lo hará con O Parrulo Ferrol visitando al Jaén Paraíso Interior, en la 7ª jornada, que se disputará este sábado a partir de las 18:30 horas, en el Olivo Arena y que será emitido en directo en LALIGA+.

Antes de partir para tierras andaluzas tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, celebrada en esta ocasión en las instalaciones del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, situado en la calle de la Tierra, 26 (Ferrol) y que se suma a la familia parrula en esta nueva temporada, en un acto de presentación que contaba con la presencia de su directora médica, la doctora Ana González; el fisioterapeuta de O Parrulo Ferrol, Carlos Díaz; acompañados del jugador Jon y del entrenador, Gerard Casas.

Jon: “En el equipo hay una familia y me han tratado super bien”

Jon reconocía que su adaptación a O Parrulo Ferrol estaba yendo por buen camino y a una ciudad que le “gusta mucho y está haciendo muy buen tiempo”. En el equipo “hay una familia y me han tratado super bien hasta ahora.”

Tras la victoria en el último partido ante los tricampeones de Europa, el Illes Balears Palma Futsal “hemos dejado la sensación de que venga quien venga les podemos ganar”, algo que era “muy positivo” en esta recta inicial de la temporada.

El jugador parrulo le pedía a su afición en este partido que “confíen”, en un enfrentamiento “muy difícil en una pista muy complicada”, con el objetivo de luchar por los tres puntos.

Gerard Casas: “El Jaén Paraíso Interior es un equipo que siempre tiene presión”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas afirmaba que “les ha sentado bien el fin de semana de descanso” al equipo. En estas dos semanas desde el último partido “hemos trabajado muy bien en el día a día, creciendo, mejorando, tratando de ser una mejor versión de nosotros cada semana”, por lo que han sido “positivas y de mucha confianza.”

El Jaén Paraíso Interior es un equipo que “siempre tiene presión” recordando que han conseguido ganar tres Copas de España en los últimos años “con un pabellón en casa que se llena en cada partido con más de 6.000 personas”. Tras sus dos últimas derrotas “van a salir con la necesidad de ganar”, pero O Parrulo Ferrol también quiere los tres puntos en juego “porque nos jugamos la vida en cada partido.”

Gerard Casas le pedía a la afición que “sufran con nosotros, que nos apoyen y que sigan el partido”, esperando que “juntos podamos empujar para conseguir los tres puntos.”

Doctora Ana González: “Nos están haciendo sentir parte de esta familia”

La directora médica del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la doctora Ana González reconocía estar “muy contenta” de poder colaborar con O Parrulo Ferrol.

Esta unión les permite potenciar la relación “entre la medicina y deporte, algo que es fundamental”. Detrás de cada partido “hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho entrenamiento”, pero también tiene que haber “prevención, salud y cuidados” que son los pilares que siempre promueve el Instituto Gallego de Cirugía Ocular.

Pondrán a disposición de O Parrulo Ferrol sus instalaciones “para que el equipo pueda dar lo máximo a lo largo de toda la temporada” y en estas semanas que están colaborando con el club “nos están haciendo sentir parte de esta familia.”

Carlos Díaz: “El Instituto Gallego de Cirugía Ocular nos permite ampliar el abanico de recursos que tenemos”

El fisioterapeuta de O Parrulo Ferrol, Carlos Díaz, afirmaba que esta colaboración del club con el Instituto Gallego de Cirugía Ocular permitía “ampliar el abanico de recursos que tenemos para velar por la salud de los jugadores.”

Desde el primer día de esta colaboración “nos está permitiendo realizar un muy buen trabajo preventivo individualizado” y de cara a las posibles lesiones que se puedan producir durante la temporada “damos un pasito más”, por lo que le estaba muy agradecido al Instituto Gallego de Cirugía Ocular por su ayuda.