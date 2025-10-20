Miriam Casillas 13ª en la Gran Final de las Series Mundiales: “sabía que el trabajo estaba”

La olímpica del Triatlón Ferrol termina el campeonato como la 27ª mejor triatleta del mundo.

Miriam Casillas cierra el campeonato de las Series Mundiales con una excelente 13ª posición en la Gran Final celebrada en la madrugada del día 19 en la localidad australiana de Wollongong y se coloca como en 27º puesto de la competición.

Tras la carrera, la olímpica del Triatlón Ferrol se mostró satisfecha con el puesto logrado este fin de semana pero, especialmente, con su actuación en la prueba: “este año no acababan de salir las cosas pero que sabía que el trabajo estaba ahí”.

La triatleta de Badajoz salió del agua en 25º lugar y realizó una rápida transición hasta iniciar el ciclismo en el puesto 20º. Tomó la delantera de su grupo hasta, ya en la segunda vuelta, alcanzar al pelotón perseguidor de las líderes y formar parte de un grupo de más de 20 triatletas.

Mediado el sector ciclista y viendo alguna de las rivales que rodaban a su lado, Miriam Casillas intentó una escapada pero nadie se atrevió a acompañarla. A la segunda transición, la extremeña llega 15ª y comienza 10 km de carrera de menos a más, adelantando triatletas, hasta cruzar la meta como 13ª. Este resultado le permite escalar 16 posiciones en la clasificación final del campeonato.