Luis y Carmen: cuando la vida se convierte en Evangelio-(José C. Enríquez)

José Carlos Enríquez

Hay personas que no necesitan predicar porque su vida ya es una homilía abierta. Personas cuya fe no se mide por lo que dicen, sino por lo que hacen. En un tiempo donde abundan las palabras y escasean los gestos, Luis y Carmen encarnan lo esencial del Evangelio: la entrega, la ternura y la ayuda desinteresada al prójimo.

Su seguimiento de Jesús no se expresa en ritos ni en discursos teológicos, sino en algo más sencillo y profundo: dejar que Dios actúe a través de sus manos. Ellos han comprendido, con una claridad que desarma, que seguir a Jesús es vivir como Él vivió, sirviendo, compartiendo, acompañando, amando.

Esa forma de entender la fe —libre, abierta, encarnada— ha chocado con quienes prefieren una religión de fronteras, donde solo algunos parecen dignos de ser salvados. Pero ellos saben, y viven, que Dios no vino para unos pocos, sino para todos. Que la salvación es universal, no una recompensa para los elegidos, sino una promesa que abraza a toda la humanidad.

Jesús vino a revelar que el Padre no excluye a nadie, y su conducta es la prueba visible de ese amor sin medida. “Si no creéis en mí, creed en mis obras” (Jn 10, 37-38), dijo el Maestro. Y precisamente por eso, su forma de actuar se convierte en signo de Dios. Su vida es el rostro humano del amor divino.

Este matrimonio ha demostrado con hechos que el Evangelio no se declama, se vive. Su casa se ha transformado en un espacio de acogida y de consuelo. Allí no hay juicios ni dogmas, sino comprensión, cercanía y ayuda. Quien cruza su puerta no encuentra sermones, sino un ejemplo vivo de lo que significa amar como Jesús amó.

Durante estos días he tenido la gracia de conocerlos más de cerca. Su entrega ha sido excepcional, su ayuda constante, su presencia un regalo. En momentos difíciles, cuando mi familia necesitó apoyo, ellos estuvieron ahí, sin pedir nada a cambio, con una generosidad que conmueve. Mi madre suele decir que cuando entraron en casa, entró Dios mismo. Y tiene razón: porque a través de su testimonio, Dios se hace visible, se deja sentir, se deja tocar. Hay algo en su forma de estar que ilumina, que da paz, que transforma.

Y es que Dios no se manifiesta solo en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en las manos que ayudan, en la palabra que consuela, en el tiempo que se entrega. Eso es lo que ellos hacen, día tras día, sin aspavientos, sin pretensiones, simplemente dejando que la bondad fluya.

En su vida se cumple una verdad profunda: la fe auténtica no consiste en creer en Dios, sino en dejar que Dios crea en nosotros, que actúe en nosotros. Por eso, donde otros levantan muros, ellos tienden puentes. Donde algunos imponen normas, ellos ofrecen compañía. Donde hay rechazo, ellos ponen ternura.

Vivimos en un mundo que confunde religión con fe. La religión, muchas veces, se convierte en un refugio cómodo para las conciencias, en una rutina que adormece el espíritu. Pero la fe verdadera es exigente, concreta y transformadora. Es vivir cada día con la certeza de que Dios se hace presente en cada acto de amor.

Por eso, su testimonio es incómodo para quienes han reducido el mensaje de Jesús a una cuestión de dogmas. Porque ellos, sin decirlo, denuncian una fe vacía de obras, una espiritualidad que se olvida del prójimo. No necesitan defender ninguna doctrina: su vida ya es una declaración de fe.

El cristianismo, tal como ellos lo viven, no es una identidad que se proclama, sino una forma de amar. Jesús no pidió que lo adoraran, sino que lo siguieran. Y seguirle implica mirar al otro como un hermano, servir sin esperar, perdonar sin medida, confiar sin límites.

En su manera de actuar hay algo profundamente evangélico: el Reino de Dios comienza aquí, en esta tierra, cuando alguien decide amar de verdad. Por eso, cuando ayudan, cuando acompañan, cuando sonríen con humildad, están trayendo un pedazo del cielo al mundo.

La salvación no es un destino futuro, sino una realidad presente. Comienza cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y nos abrimos a los demás. Cuando la compasión vence al juicio, cuando el amor se hace acción. Ellos lo han comprendido y lo viven con coherencia admirable.

El suyo es un testimonio que interpela. Cuestiona la fe que se encierra en templos, los corazones que se blindan tras la corrección doctrinal, las religiones que predican amor pero practican exclusión. Porque el Dios que ellos hacen visible no excluye, no condena, no selecciona: abraza, perdona y acompaña.

Y quizá eso es lo que más impacta: su fe tiene rostro humano. Un rostro sonriente, cercano, lleno de vida. Un rostro donde se refleja ese Dios que muchos buscan y pocos encuentran.

En ellos se cumple la enseñanza más pura del Evangelio: “Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9). Porque quien los ve actuar, ve reflejado al Padre en su amor concreto, en su entrega generosa, en su humanidad llena de luz.

Su vida es una parábola viva de lo que significa creer. Y nos recuerda que seguir a Jesús no es pertenecer, sino vivir como Él. No es repetir oraciones, sino encarnar el amor. No es refugiarse en templos, sino abrir el corazón al otro.

En definitiva, este matrimonio nos enseña que el mayor acto de fe no se reza, se vive. Que Dios no se pronuncia con los labios, sino con las manos y el corazón. Y que cuando alguien ama como ellos aman, entonces Dios entra, de verdad, en casa.