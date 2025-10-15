El Ballet de Kiev representa en el auditorio de Ferrol el clásico La Bella Durmiente

El espectáculo está dirigido Viktor Ischuck, fundador de este ballet. La compañía está recorriendo los teatros y auditorios de España cosechando un notable éxito de público con esta versión, representada por primera vez en gira.

El Ballet de Kiev llega este viernes 17 de octubre al auditorio municipal de Ferrol con el clásico La Bella Durmiente, bajo la dirección de Viktor Ishchuk, con música de Piotr Tchaikovsky y coreografía de Marius Petipa.

Un espectáculo de ballet clásico, basado en el libreto de Charles Perrault, versionado por los hermanos Grimm, en cuatro actos con prólogo, de 130 minutos de duración, incluyendo un descanso de 20 minutos, y apto para todos los públicos. La actuación comienza a las 20:30 horas.

Lea Bella Durmiente está recorriendo con gran éxito los principales teatros y auditorios de España. Sus bailarines ofrecen una versión emocionante, vibrante e increíble de este clásico, representado, por primera vez, en gira. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Jofre y del Auditorio y en la web de Ataquilla. Y se podrá donar la Unicef un euro por cada entrada vendida, para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania.

El Ballet de Kiev mantiene entre sus objetivos principales el cuidado de las tradiciones y la esencia del ballet clásico más puro, ofreciendo en cada representación una fiesta para los sentidos.

Destacan la sobriedad de las coreografías, la perfección de sus líneas, el virtuosismo de sus solistas y la vistosidad y grandeza de sus decorados y vestuario, diseñados en exclusiva por los mejores Maestros de los talleres de Kiev. La compañía tiene su sede en el Centro Internacional de Cultura y Artes de Kiev (Ucrania).

A lo largo de estos años, recorrieron gran parte del mundo representando los principales títulos clásicos y con coreografías originales como El Lago de los Cisne’, El Cascanueces o La Cenicienta, entre otras.