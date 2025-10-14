Mugardos avanza en seguridad ciudadana

El Concello de Mugardos y la Secretaria de Estado de Seguridad inician la firma de un convenio que representa la certificación de un compromiso de cooperación entre las distintas administraciones.

El Concello de Mugardos y la Secretaria de Estado de Seguridad, organismo dependiente del Ministerio del Interior, entre cuyas funciones se encuentran la dirección y coordinación de la política de seguridad del Estado, pusieron en marcha un procedimiento que finalizará con la firma de un convenio con que garantizar una mayor seguridad para el vecindario.

El objetivo de este convenio es impulsar la coordinación avanzada de actuaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local del Ayuntamiento.

Desde la firma de este acuerdo, ambas organizaciones podrán intercambiar información de forma inmediata, incluyendo también la posibilidad de que la Policía Local pueda consultar bases de datos estatales. Paralelamente a la mejora de la información, la operatividad también experimentará grandes avances, dando lugar a una colaboración más estrecha en las actuaciones de los diferentes organismos.

Con este proceso, el Ayuntamiento de Mugardos avanza en la seguridad ciudadana, condición básica para el desarrollo del bienestar del barrio.