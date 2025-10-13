Este lunes el puerto ferrolano recibió la visita de dos cruceros, con más de 3000 turistas. Uno de ellos permanece hasta este martes

Este lunes, día 13, la ciudad ferrolana se vió «inundada» por grupos de turistas, muchos de ellos alemanes, que llegaron a bordo de dos cruceros, el «Mein Schiff 7» que llegaba al puerto ferrolano por primera vez, y el «Spitsbergen». Mas de tres mil turistas y un gran número de ellos prefirieron quedarse en Ferrol ,mientras algunos aprovecharon para hacer una escapada en autobús hasta Santiago o A Coruña.

Desde la Autoridad Portuaria se pusieron autobuses lanzadera para el traslado de los turistas desde Curuxeiras a la plaza de Galicia. Asimismo se facilitó información turística sobre la ciudad. También tuvieron a su disposición un buen número de bicicletas.

Y no faltó el tren «chu chu» que fue utilizado por grupos de pasajeros y que los llevó por distintos lugares de la ciudad.

El «Mein Schiff 7″

Eran las ocho de la mañana cuando el «Mein Schiff 7″ procedente del puerto de Le Havre, entraba en la ría. A bordo figuraban 2.896 pasajeros y un millar de tripulantes.

Este buque, construido el pasado año y de bandera de Malta tiene una eslora de 316 m y una manga (ancho) de 42 metros visitaba por primera vez el puerto de Ferrol por lo que se celebró a bordo una recepción ofrecida por el capitán Jens Troier y a la que asistieron el director del Puerto de Ferrol, Jesús Casas; la edil de Turismo, Maica García Fraga; Julio Hernández, de Operaciones de la AP. y personal de la Policía de fronteras y de la consignataria Rubine. Durante el acto hubo intercambio de regalos.

El crucero zarpó del puerto de Curuxeiras a las seis de la tarde rumbo a Lisboa en donde es esperado el miércoles a primeras horas de la mañana.

En la despedida participaron los miembros de la Banda de Gaitas «Agarimo».

El «Spitsbergen»

Sobre las ocho de la mañana también entró entre castillos el crucero MS Spitsbergen de bandera de Noruega, tiene 100,5 metros de eslora por 18 de manga. Procedía del puerto de Douarnenez (Finisterre de Francia) y permanece en el de Curuxeiras hasta este martes a las cinco de la tarde de donde zarpará para Vigo.

El crucero fue construido en el año 2009 en Viana do Castelo (Portugal) y fue reformado el pasado año. Trae a bordo a 320 turistas , la mayoría alemanes.

Durante la tarde-noche de este lunes la Banda de Gaitas » Agarimo» ofreció a bordo un concierto de música tradicional.