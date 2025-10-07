La yudoca Alma Bollo campeona de la Copa de España Infantil en Cantabria

Este pasado fin de semana la Ad Judo Ferrolterra se desplazó a Santander (Cantabria) para disputar la Copa de España Infantil y Cadete de Judo.

El sábado fue el día para los cadetes, donde el club desplazó a 7 judocas. Destacar la actuación del naronés Hugo López (-50kg) con una Plata, en su primera gran competición Cadete, después de conseguir la temporada pasada ser Bronce en el Campeonato de España Infantil (-46kg).

El domingo tocó el turno de los Infantiles, donde los más jóvenes del club dieron la cara y estuvieron en la pelea de las medallas en sus respectivos pesos.

Destacó la fenesa Alba Bollo, demostrando su madurez en el tatami y alzándose con la victoria en su grupo de -48 kg.

Su compañera la naronesa Alejandra Álvarez, en su primera competición Infantil, se alzó con una meritoria medalla de Bronce en la categoría de +63kg, solo perdiendo en semifinales con la Canaria Valeria Laji, a la postre campeona.

Xabi Mauriz (+66kg) perdió en semifinales, siendo derrotado después en el combate por el Bronce, consiguiendo un meritorio 5º puesto. Ary Rodríguez (-57kg) e Iago Miño (-38 kg), quedaron en 7º puesto. Xabi Allegue y Xeila Herrera no pudieron llegar a la lucha de las medallas a pesar de realizar una buena competición.

Estuvieron acompañados por sus entrenadores Alberto Castro y Alberto López “Pitu”