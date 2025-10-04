Concerto de Pepe Piña no acto de presentación do libro gañador no XXXVII Premio de Poesía Xosemaría Pérez Parallé.

4 octubre, 2025 Dejar un comentario 379 Vistas

O CMI Unidade de Fene acolle este sábado a presentación de Pequena vida salvaxe, poemario co que Roberto X. Hermida gañou o XXXVII Premio Nacional de Poesía Xose maría Pérez Parallé que organiza a entidade fenesa coa colaboración do Concello de Fene e a editorial Espiral Maior.

O acto comezará ás 20.30 horas, con entrada libre e de balde até completar aforo. Ao remate actuará o cantautor galego Pepe Piña, concerto organizado pola Concellería de Cultura coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Pepe Piña ofrecera unha mestura de cancións en galego, portugués e castelán, que abrangue desde Galicia ata Portugal e mesmo Brasil, Cuba e Sudamérica. Cancións orixinais dos dous últimos discos editados e cancións coñecidas de todo o mundo. Un concerto íntimo para escoitar e saborear desde Fuxan os ventos a Silvio Rodríguez

Lea también

Xunta, Ayuntamiento de Ferrol y UDC impulsan la recuperación del Castro de Esmelle como «ADN gallego»

El Conselleiro de Cultura destaca la inversión de 2 millones de euros anuales en más …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *