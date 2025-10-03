Valdoviño imparte un curso de alfabetización digital

El Ayuntamiento de Valdoviño ha iniciado en la mañana de este viernes 4 una nueva acción formativa del Plan Mejora: un curso de alfabetización digital de 40 horas de duración en el que personas en situación de desempleo aprenderán nociones básicas sobre informática y navegación por Internet. Será en el centro sociocomunitario, hasta 7 de noviembre. El objetivo es mejorar su capacitación para facilitar su entrada en el mercado laboral.

Esta es la segunda de las acciones del proyecto, tras la puesta en marcha del curso para la obtención del carnet de conducir, y le seguirán otras muchas en los próximos meses.

El Programa Municipal Mejora, de Formación y Mejora de la Empleabilidad en el marco de los Servicios Sociales cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña a través de una aportación próxima a los 15.000 euros con cargo al POS+Adicional.