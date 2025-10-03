El plan de barrios de Ferrol desbroza en San Felipe más de 4000 metros lineales

Los servicios municipales comenzarán los trabajos de desbroces y limpiezas el próximo lunes en A Graña.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron en el Ayuntamiento de Ferrol, con la directiva de la AVV de San Felipe tras las diferentes actuaciones llevadas a cabo dentro del programa del plan de barrios.

Así, a través del servicio de conservación de zonas verdes y parques y jardines se segaron más de 4.000 metros lineales a los que se suman cerca de 1.000 metros cuadrados en la zona de la pista polideportiva.

Durante la semana del 22 de septiembre a 28 de septiembre, Urbaser estuvo realizando tareas de desbroce y chapeo en la carretera principal, en el camino alto, en la zona del castillo y en la vía que va a la cetárea. También se limpiaron las fuentes, lavaderos y contenedores y se desbrozaron las cunetas.

En cuanto al servicio de mantenimiento eléctrico, se llevaron a cabo tres actuaciones de mantenimiento correctivo. El lunes día 6 los trabajos comenzarán en el barrio de A Graña.