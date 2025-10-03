Miriam Casillas aspira a terminar en el top-5 de la Supertri

La internacional del Triatlón Ferrol disputa este domingo la última prueba del circuito en Toulouse.

Miriam Casillas se marca como objetivo terminar entre las cinco mejores de la liga profesional Supertri, en la cual actualmente ocupa la sexta posición de la clasificación general.

La olímpica del Triatlón Ferrol llega a la última etapa del circuito mundial después de un quinto puesto en Chicago y de haber sido octava en Jersey.

La prueba, que tendrá lugar este domingo en la localidad francesa, le servirá además de puesta a punto exigente antes de la Gran Final de las Series Mundiales que este mes se celebrarán en Australia.