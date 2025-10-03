Miriam Casillas aspira a terminar en el top-5 de la Supertri

3 octubre, 2025 Dejar un comentario 115 Vistas

La internacional del Triatlón Ferrol disputa este domingo la última prueba del circuito en Toulouse.

Fuente Triatlón Ferrol

Miriam Casillas se marca como objetivo terminar entre las cinco mejores de la liga profesional Supertri, en la cual actualmente ocupa la sexta posición de la clasificación general.

La olímpica del Triatlón Ferrol llega a la última etapa del circuito mundial después de un quinto puesto en Chicago y de haber sido octava en Jersey.

La prueba, que tendrá lugar este domingo en la localidad francesa, le servirá además de puesta a punto exigente antes de la Gran Final de las Series Mundiales que este mes se celebrarán en Australia.

Lea también

Elena Rodríguez, nuevo fichaje del Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol se ha sabido mover rápido en los despachos tras la lesión de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *