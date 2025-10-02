El CGPJ refuerza el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, con competencia en violencia contra la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado medidas de apoyo para reforzar 23 juzgados con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer en las comunidades autónomas de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

Entre estos juzgados que se refuerzan se encuentra el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Según ha informado, en todos los casos, las medidas fueron solicitadas por los presidentes o por las Salas de Gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, tal y como establecen las normas reglamentarias, y se han aprobado con el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ.

La duración de los refuerzos, que cuentan con autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se prolongará inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Precisamente, este martes un total de 123 jueces lanzaron un comunicado conjunto en el que denuncian el «colapso» de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. En este niegan que se hayan incrementado en un 50% el número de plazas como ha prometido el Ministerio de Justicia y aseguran que la labor será «inasumible«.