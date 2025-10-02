Más de 650 personas asisten en Ferrol a una exhibición para conocer la labor de los perros guía de la ONCE

El pabellón de Esteiro, en Ferrol, acogió este jueves una multitudinaria exhibición de la Fundación ONCE Perro Guía bajo el lema ‘Mucho más que un perro‘, con el objetivo de mostrar el papel fundamental que tienen estos animales en la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Más de 650 personas, entre estudiantes de centros educativos y universitarios, y público en general, presenciaron diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por los perros guía Jade e Irai, junto a las instructoras de movilidad Cristina Ruiz y Elisenda Stewart.

El acto contó con la presencia de la conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP) y el vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, y sirvió para explicar el trabajo que lleva a cabo la entidad con perros para mejorar la autonomía, los desplazamientos y la seguridad de las personas ciegas.

Fabiola García destacó la importancia de la exhibición como «faro a muchos niños pequeños». Subrayó que, a través de este trabajo, los perros guía demuestran cómo pueden dar «cariño, acompañamiento, pero sobre todo, independencia» a las personas con discapacidad.

«Es un compromiso de la Xunta de Galicia estar siempre al lado de fundaciones como la Fundación ONCE, ayudando, apoyando sin condiciones a todas las personas con discapacidad», afirma la conselleira, que promete seguir poniendo medidas en marcha para que puedan «saltar todos esos obstáculos» de su día a día.

Dos instructoras, junto a usuarios de perro lazarillo en Galicia, mostraron en un circuito como es el proceso de entrenamiento para salvar obstáculos, subir o bajar escaleras o cruzar pasos de cebra.

“Estes cans son auténticos compañeiros de vida, un apoio imprescindible no día a día de moitas persoas con discapacidade visual”, expresó el alcalde. “A importancia destes cans guía non se reduce só ao ámbito da mobilidade ou da seguridade -añadió-, senón que o traballo que desempeñan é unha enorme axuda social e emocional para reducir as limitacións que impón a cegueira”, recalcó el alcalde de Ferrol.

La inclusión real y efectiva de todas las personas con ceguera resulta fundamental, y para alcanzar este objetivo “a educación é primordial, por iso alégrame ver hoxe a tantos nenos dispostos a coñecer outras realidades”.

Rey Varela concluyó agradeciendo el trabajo de todas las personas que hacen posible el programa de perros guía y recordó que la ONCE siempre encontrará la mano tendida del Ayuntamiento en las iniciativas que deseen llevar a cabo en la ciudad departamental.

El vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán, hizo hincapié en la necesidad de acercar el mensaje de inclusión a la gente joven. Explica que un perro guía «no es un animal de compañía, es un animal que trabaja» y que son «los ojos de las personas ciegas que lo llevan».

Durán recuerda que el costoso proceso de educación de cada perro es posible gracias a la solidaridad de la sociedad española y a la colaboración con las administraciones.