La policía Local de Ferrol incorpora cuatro nuevos vehículos

José Manuel Rey Varela presentó este jueves los automóviles, que sustituirán a otros tantos que precisan ser retirados.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó esta mañana en la plaza de Armas los cuatro nuevos vehículos de la Policía Local que sustituirán a otros tantos automóviles del parque móvil, que cuenta con 18 coches y cuatro motos.

El regidor recordó que la última compra de cuatro vehículos -que son los que se renuevan ahora- se produjo en el año 2017. Dichos coches “tenían alrededor de 400.000 kilómetros en el contador, precisaron de muchas reparaciones en estos años y no cumplían con un compromiso que tenemos de ciudad, que es avanzar en las bajas emisiones y tenemos que ser los primeros en dar ejemplo”, aseguró.

El Ayuntamiento destinó 199.045 euros en estos nuevos equipamientos motorizados, un compromiso de inversión plasmada en los presupuestos de 2024 y que “hoy vemos cómo se convenirte en una realidad”.

CARACTERÍSTICAS

Los vehículos son cuatro Ford Kuga con motor híbrido y de transmisión automática, que llevan las lunas traseras y el portón tintados y que cuentan con un ordenador de a bordo y sistema de navegación táctil.

Además, presentan dos linternas multifunción ligeras, botiquín equipado con material básico, un extintor, cinta de jalonar, conos de señalización con la indicación de Policía y peligro, dos bastones luminosos de luces LEDs u otros aparatos ópticos para la regulación nocturna del tráfico, escudo de intervención y protección policial, entre otros.

Los vehículos también tienen etilómetros, drogotest y una tablet para las tareas administrativas.