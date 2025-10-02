Rubén Orzáez y Mati Starna, los más regulares para el Premio Hyundai ante CA Osasuna Magna

El jugador y el portero empataron en lo más alto en las votaciones.

O Parrulo Ferrol jugaba el pasado sábado delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo al CA Osasuna Magna, en la 4ª jornada de la Primera División. Tras la finalización se celebraba la habitual votación del Premio Hyundai al jugador más regular, que otorga por novena temporada consecutiva Hyundai Hyupersa.

En esta temporada se mantiene el sistema de votación, en el que participan cinco medios de comunicación presentes en el partido, valorando con 3 puntos, 2 puntos y 1 punto a los tres mejores jugadores de O Parrulo Ferrol, que se suman a la votación que realiza la afición a través de la encuesta que se publica en las redes sociales del club al finalizar el partido y que cuentan como el sexto voto. En este partido, participaron en medios de comunicación Diario de Ferrol, Televisión de Ferrol, La Voz de Galicia, Bisbarra En Xogo y Galicia Ártabra.

En esta segunda votación de la temporada se ha producido un empate en lo más alto de la tabla al obtener Rubén Orzáez y Mati Starna ambos 15 puntos, en un partido en el que también han puntuado Gonzalo Santa Cruz, Penezio, Diogo y Novoa.

En la clasificación general Mati Starna es el nuevo líder, con 20 puntos; seguido de cerca por Rubén Orzáez, con 19 puntos y Novoa, con 18 puntos.

Top 3 de las votaciones del público:

1º Mati Starna: 47,3% de los votos – 3 puntos

2º Rubén Orzáez: 34,7% de los votos – 2 puntos

3º Gonzalo Santa Cruz: 7,3% de los votos – 1 punto

Clasificación del partido ante CA Osasuna Magna:

1º Rubén Orzáez 15 puntos

1º Mati Starna 15 puntos

3º Gonzalo Santa Cruz 2 puntos

3º Penezio 2 puntos

5º Diogo 1 punto

5º Novoa 1 punto

Clasificación general del Premio Hyundai:

1º Mati Starna 20 puntos

2º Rubén Orzáez 19 puntos

3º Novoa 18 puntos

4º Penezio 7 puntos

5º Diogo 4 puntos

6º Gonzalo Santa Cruz 2 puntos

7º Morgato 1 punto

7º Niko Vukmir 1 punto

7º Jon 1 punto