El Consorcio de Bomberos provincial (Xunta-Diputación) dota al parque de As Pontes de un camión autoescalera

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; y el director general de Emergencias, Santiago Villlanueva, participaron en la mañana de este miércoles en la sede del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento en Carballo en el acto de entrega de dos nuevos camiones con autoescalera que prestarán servicio en los parques comarcales de bomberos de As Pontes ( que también se ocupa de los municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume, San Sadurniño y As Somozas) y Arzúa. En el acto participó también el gerente del Consorcio, José Luís Barca. El nuevo camión para el Parque de As Pontes sustituirá al antiguo autobrazo retirado por avería grave.

El Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio Contraincendios y de Salvamento de A Coruña, está integrado y participado al 50% por la Xunta y la Diputación.

Compromiso del gobierno gallego

Diego Calvo remarcó que esta adquisición forma parte del compromiso del Gobierno gallego en la atención a las emergencias en toda la comunidad, en este caso para apoyar la actividad de los parques de bomberos a través de los consorcios. Con estas dos adquisiciones, destacó el conselleiro, todas las comarcas en las que intervienen los nueve parques dependientes del Consorcio Provincial de A Coruña dispondrán de vehículos de rescate en altura.

El conselleiro incidió en que, pese a tratarse de una competencia municipal, la Xunta colaboró este año con 16 millones de euros para garantizar el servicio contraincendios en toda Galicia a través de los consorcios, asumiendo la mitad de los costes para la adquisición de material y para el funcionamiento de los consorcios provinciales. También, dentro del compromiso con los servicios de emergencias, el Gobierno gallego realizó en los últimos años una inversión de más de 28 millones de euros para dotar de material a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil y a los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES).

Un servicio esencial

Valentín González Formoso destacó que el Consorcio presta «un servicio público esencial, muy valorado por la ciudadanía, que requiere un importante esfuerzo inversor tanto en medios materiales como humanos». En este sentido, subrayó que la compra de estos dos vehículos por el Consorcio supuso una inversión de 330.000 euros, que se suma al refuerzo de personal previsto para el ejercicio 2025-2026, con un incremento de 50 efectivos y la aplicación de mejoras salariales para los bomberos. “Estamos ante una apuesta ambiciosa y compartida entre Diputación y Xunta para dotar los parques comarcales de los mejores medios posibles”, afirmó el presidente provincial.

Los vehículos

Se trata de dos vehículos montados sobre chasis MAN y SCANIA, con autoescaleras hidráulicas de 4 tramos extensibles, capaces de alcanzar los 32 metros de altura. Dispone de una cesta desmontable con una capacidad de hasta 270 kg (puede albergar hasta a 3 personas), torre giratoria de 360 grados, armarios laterales para material auxiliar, de un soporte específico para desplegar una camilla, y sistemas avanzados para facilitar las tareas de rescate, salvamento y extinción de incendios en altura.

Con esta adquisición, el Consorcio continúa la modernización de su parque móvil y refuerza la seguridad y operatividad en los diez parques comarcales que cobren el territorio de la provincia de A Coruña.