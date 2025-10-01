Valdoviño participa con la comisión de la FEMP en la reunión sobre autocaravanismo organizada por la DGT

En condición de vocal de la Comisión de Transporte, Movilidad e Infraestructuras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Valdoviño, Alberto González, participaba este martes en Madrid en la primera reunión del grupo de trabajo creado por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre autocaravanismo.

La necesidad de contar con una regulación clara que facilite el equilibrio entre el turismo de autocaravanas y la protección del medio y la convivencia con el vecindario es una reivindicación que Valdoviño hace su desde hace tiempo, donde la presencia de los llamados vehículos vivienda es cada vez mayor, y también, el número de protestas en el capítulo de estacionamiento.

Con una capacidad de maniobra limitada por la normativa actual, el Ayuntamiento ve en este grupo de trabajo una oportunidad para darle solución, y hacerlo de manera consensuada.

Precisamente, en esta primera reunión participaban, además de la DGT y de la FEMP, representantes de los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes y Movilidad Sostenible, de la Guardia Civil y de asociaciones del sector de las autocaravanas. Sirvió como primera toma de contacto, con el ánimo de abordar en sucesivas reuniones los cambios normativos necesarios.