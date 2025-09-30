Ferrol celebra el mes intergeneracional de las personas mayores

La concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, avanzó que durante el próximo mes de octubre está prevista una programación especial con motivo del mes internacional de las personas mayores.

Así, el primer acto se celebrará este miércoles en el comedor sénior de Río Xubia, donde se homenajeará al usuario de mayor edad, un vecino de 89 años, acto en el que participará también la edil. “Ferrol da un paso máis como membro da rede Mundial de Cidades Amigables coas Persoas Maiores con este amplo programa”, afirmó Martínez.

Para amenizar la jornada, está prevista la actuación del grupo Los Nostálgicos y la proyección, a partir de las 18.00 horas, de una nueva película dentro del ciclo de cine sénior en colaboración con la AVV del Ensanche A.

Durante el mes de octubre, en la Sociedade Cultural Recreativa Ferrándiz de Caranza actuarán as rondallas Bohemios (día 3), Nas Ondas do Mar (día 10), Añoranzas (o 17) e Sonidos del Alba (24). Y el próximo día 6 comenzarán os talleres de Ferrol Dinámico, un programa de dinamismo físico, mental, lúdico e social para personas mayores de 65 anos. Se llevarán a cabo en la SCRD Ferrándiz los lunes de 18.00 a 19.00 horas, en la AVV A Magdalena los martes de 10.30 a 12.00 horas y en la AVV San Antonio de A Cabana los martes de 16.00 a 17.30 horas.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la propia asociación vecinal. Además, o próximo día 6, a las 10.00 horas, se celebra el pleno intergeneracional en el Concello de Ferrol.