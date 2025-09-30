Ferrol solicita a la Xunta una subvención para contratar a jóvenes

Este plan tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas más jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral, afirmó el edil de Empleo.

El concejal de Empleo de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, ha informado que el Ayuntamiento de Ferrol ha solicitado a la Xunta de Galicia una subvención para poder participar de la convocatoria del plan de garantía juvenil plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes. “Este plan ten como obxectivo mellorar a cualificación das persoas máis novas para que adquiran as competencias profesionais e técnicas necesarias para acceder ao mercado laboral”, avanzó Díaz.

Esta convocatoria tiene por finalidad mejorar la empleabilidad y la inserción profesional de los chicos que no estudian ni trabajan, inscritos como beneficiarios en el Sistema nacional de garantía juvenil, mediante la prestación de servicios que les posibilite realizar un trabajo efectivo que les procure una práctica profesional necesaria para su integración sostenible en el mercado de trabajo.

“O desemprego é unhas das principais preocupacións deste Goberno, de aí a necesidade de ofrecer os recursos necesarios aos nosos veciños para poder acceder ao mercado laboral”, señaló el edil.

El Gobierno local espera poder contratar con esta subvención a cuatro jóvenes. Las personas trabajadoras que sean contratadas deberán cumplir, en todo caso, los siguientes requisitos: tener hechos los 18 años y no superar la edad máxima que establezca la normativa vigente del Sistema nacional de garantía juvenil; ser desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Galicia y estar inscritas como beneficiarias en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.