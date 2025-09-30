A proxección da película “Ed Wood” abre no Pazo da Cultura de Narón o ciclo de cine “Historias extraordinarias”

O Concello de Narón e o Cineclube Serie B organizaron un novo ciclo de cine, “Historias extraordinarias” que dará comezo este xoves 1 de outubro ás 20:00 horas, no Pazo da Cultura.
O público poderá ver nesta primeira xornada a película “Ed Wood” gañadora de dous premios Óscar, protagonizada por Johnny Deep e Martin Landau e dirixida por Tim Burton.
A entrada ás proxeccións deste ciclo, que se prolongará durante catro semanas, é de balde.
O vindeiro 8 de outubro proxectarase “Searching for sugar man”, gañadora dun Óscar ao Mellor documental longo e que conta a historia do desaparecido músico Sixto Rodríguez e o 15 de outubro “Radio encubierta”, de Richard Curtis, unha película sobre a revolución de Radio Rock, unha radio pirata na Inglaterra dos anos 60.
A última proxección será o día 22, cando se poderá ver no Pazo “Desenterrando Sad Hill”, de Guillermo de Oliveira. É un documental sobre a reconstrucción dun camposanto ficticio de Sad Hill, construído en Burgos para rodar a secuencia máis mítica de “El bueno, el feo y el malo”.