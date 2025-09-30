Primeiro consello da lingua en Ferrol tras o inicio do curso escolar

A concelleira Patricia Cons deu a coñecer as actividades previstas para os próximos meses.
A concelleira de Normalización Lingüística de Ferrol, Patricia Cons, presidiu onte pola tarde o Consello municipal da lingua. Durante o transcurso do mesmo, Cons avanzou as actividades que se levarán a cabo no último trimestre do ano, entre elas, a de Apego que comezarán o próximo martes 7 coa peza teatral Barquiño de pau de A Tropa de trapo, que se representará na capela do Centro Cultural Torrente Ballester ás 18.30 horas.
As seguintes representacións previstas en outubro son Contos a centos (día 14), a A avoa Mariña (día 21) e Contos con unto e ósos de defuntos (día 28). En novembro, a cita co teatro será o día 4 con Castelao, un corazón á intemperie, o día 11 Alfabeto Castelao e o día 18 coa obra Ledicia. A programación do 2025 rematará o 2 de decembro con Unha tradición diferente. As representacións terán lugar entre a capela do centro cultural Torrente Ballester e o antigo Hospicio.
Así mesmo, está previsto un curso de introdución á lingua e cultura galega, para maiores de 16 anos que se achegan por primeira vez ao galego, que se levará a cabo o próximo mes de novembro.
Ademais, a cidade acollerá a Gala Youtubeiras +, que terá lugar o 7 de febreiro do 2026 no teatro Jofre. Youtubeiras+ é unha iniciativa de dinamización lingüística que xorde no ano 2015, da man da Universidade da Coruña en colaboración coa CTN, dedicado á mocidade.