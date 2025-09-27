¿Un visionario?-(José L.Álvarez)

José Luis Álvarez-

Después de haber pasado unas horas ante el ordenador para seguir la sesión plenaria de la corporación municipal ferrolana, y de tomarme una pastilla para el cansancio me puse a pensar, y creo que pensé bien, de como hubiese sido un pleno de nuestros ediles en las dos últimas corporaciones anteriores a la actual.

En ambas tanto el señor Suárez (FeC) como el señor Mato (PSOE) contaban con mayoría absoluta, pues a pesar de la mayoría minoritaria del Partido Popular los señores de la izquierda decidieron que Ferrol continuase dentro de esa ilógica pero legal costumbre de unas legislaturas de gobierno de cuatro años. Una mayoría tambaleante porque Jorge Suárez sufrió el «no» de los que lo auparon a la alcaldía y después Ángel Mato otro tanto de lo mismo, dándose el caso de que el ex alcalde socialista para lograr sacar adelante algún tema, léase convenio con Defensa, tuvo que contar con la malvada oposición del PP.

El grupo municipal y la ejecutiva socialistas se están esforzando en tratar de abrir los ojos de la ciudadanía, últimamente son continuas las informaciones, los comunicados, las declaraciones, que vienen apareciendo en los medios de comunicación social sobre diversos temas, aprovechando , al igual que lo hacen sus compañeros nacionalistas en la oposición, cualquier tipo de protesta lógica para sumarse al carro, ¿por?, nadie dudará que tratan de rebuscar en el cajón de los votos alguno de cara a las próximas municipales.

En el pleno se pregunta por tal o cual tema mediante una moción, contando como invitados a representantes del asunto sobre el que se trata (siempre la busca del voto). En este último curiosamente se insistió al grupo gobernante por parte de una concejal socialista que había que soltar más pasta para el convenio con la Universidad en el convenio sobre el castro de Esmelle. Claro que con seguridad ese tema hubiese sido más positivo el que se hubiese tratado de conversar con miembros del grupo de gobierno y con responsables de la UDC, para conocer del tema y no de oídas, pero claro, había que tocar la corneta para contentar …(?).

Y en lo referente a esa campaña casi diaria..¡que sorpresa al comprobar que el portavoz y ex alcalde socialista se suma a la lista de videntes, un visionario!.

En la mañana de este sábado, como hago ya por costumbre, dedique un rato a la lectura de alguno de los medios de comunicación, y la verdad, sin sorpresa veo una información sobre un punto tratado el pasado pleno, el referente a la empresa de aguas. Se titulaba «O PSOE denuncia que o rescate de Emafesa aprobado polo PP é un parche que pagan os ferroláns».

Una crítica a la que tienen derecho, faltaría más, pero decir que «Despois de oito anos votando en contra das contas, chegan agora ao Pleno e apróbanas sen mover unha coma. É un exemplo claro da súa incoherencia e desvergonza: primeiro paralizaron Emafesa e agora queren aparecer como os seus salvadores”.

¿Incoherencia?, ¿desvergüenza?…palabras de alguno que a estas horas tras dos años y pico en los que cesó de alcalde aun no ha digerido la derrota. Dice un amigo…»sigue j. porque no es alcalde y está más j. porque se están haciendo cosas que el nunca fue capaz de hacer», muchos proyectos, muchas facturas en los cajones, muchos pagos tardíos como el de la calle de la Iglesia..pero ni con trankimazin.

Cualquier ciudadano se dará cuenta rápidamente en la incoherencia de esas palabras del ex alcalde…efectivamente el PP votó en contra pero él, su grupo y los otros dos, FeC y BNG tuvieron en ocho años la mayoría suficiente para arreglar el tema de Emafesa, incluyendo lo relacionado con la deuda del concello de Narón, pero dejaron la «patata caliente», no quisieron mojarse aunque siempre hablaban y hablan de municipalizar, para que fuese el Partido Popular el que como en otros casos pendientes tratase de buscar una solución, que esperemos sea positiva.

¿Y lo de vidente?….en sus palabras el señor Mato demuestra que por mucho que lo intente su tiempo ya es pasado no futuro, por mucho que él quiera ocultar … da como seguro de lo que podrá ocurrir en adelante en relación a los populares y en singular a su alcalde «Non vaian ter a tentación de sanear agora as contas de Emafesa para, dentro de poucos anos, entregar a xestión á Xunta ou a unha concesionaria privada. Iso sería traizoar á cidadanía e hipotecar o futuro da cidade”, es decir..el PP continuará gobernando por lo menos unos años más…porque en Ferrol además de los afiliados de uno u otro partido que votan siglas (a veces no ocurre ) también se vota a la persona y de momento todo va viento en popa para el señor Rey Varela.

Cierto que el ganador de unas elecciones debe o debiera volver a figurar al frente de la nueva candidatura, ejemplo de como hizo el señor Mato, pero ya de perdedor en el 23 …. de eso habrá mucho que hablar. Y no digamos de otros señores que siguen y siguen encabezando candidaturas sin lograr dar el sorpasso. Más que ediles parecen funcionarios amarrados al sillón con un salario anual, según la página de transparencia, del concello, de 30.445,90 euros brutos más 613 euros por cada uno de los 12 plenos ordinarios.

En fin….. «Ferrol merece máis»….»“Defiende lo que piensas, porque lo que piensas importa». Y ya sabemos lo que se piensa y lo que se dice.