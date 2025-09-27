Los bomberos sanearon una cornisa en la calle Dolores (video)

Sobre las siete de la tarde de este sábado los Bomberos de Ferrol recibieron un aviso para acudir a la calle Dolores, a la altura del número 61. Habían caído unos cascotes desde lo alto del edificio a la calle y se podrían caer algunos más.

De inmediato se trasladaron los bomberos con un camión-escalera desde su base en el polígono de la Gándara y una vez ante el edificio procedieron a retirar algunos cascotes y sanear la cornisa ante la expectación de un buen número de ciudadanos que contemplaban la labor realizada.

Y una vez finalizado el trabajo…regreso a la base, en una jornada de las denominadas tranquilas y en la que también los bomberos tuvieron que realizar la labor casi diaria de la retirada de nidos de velutinas.

El video facilitado por un amable lector muestra el trabajo desempeñado por los bomberos