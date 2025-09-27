La falta de gol impide al Racing superar al Guadalajara

M.V.-Los de Pablo López no estuvieron este viernes nada finos de cara a la portería rival, por lo que no pudieron pasar del empate sin goles ante un sólido CD Guadalajara que ocupa también posiciones altas de la tabla. El encuentro de la 5.ª jornada de la Primera RFEF registró una buena entrada en A Malata, a pesar de la hora tardía.

Un Racing que fue de menos a más en la primera parte

Salieron los verdes al campo con las novedades de Mardones, el mejor del Racing, Álvaro Ramón y Dacosta en lugar de Migue Leal, Saúl y Jairo con respecto al último encuentro en Lugo.

No fueron buenos los primeros minutos de los locales, ya que el Guadalajara se hizo con el balón y cerca del minuto 10 solicitó la revisión de un penalti, que por suerte, el colegiado desestimó señalar.

A raíz de ese pequeño parón, el Racing fue poco a poco adueñándose del juego, algo que duraría hasta el final del partido. Los disparos de Gorostidi y Álvaro Peña fueron los primeros avisos de los verdes, antes de que poco después Pascu diera una buena asistencia para Álvaro Juan, quien en una posición inmejorable disparaba, pero el meta visitante, Zarco, enviaba el balón a córner, en la ocasión más clara de esta primera mitad.

Antes del descanso, solicitó revisión de VAR, Pablo López, por una caída de Escobar en el área rival, pero el colegiado no vio nada punible en la pantalla. Con dominio verde se llegó al final del primer acto en A Malata.

Acoso del Racing, sin acierto, en la segunda mitad

Salieron en tromba los verdes en la reanudación, teniendo Dacosta y Mardones dos claras ocasiones en los primeros minutos, pero la falta de puntería iba a ser la tónica racinguista hasta el final del encuentro. El lateral Álvaro Ramón finalizaba una buena incursión por la izquierda con un centro chut que daba en el larguero, antes de que el partido entrase en una fase más muerta, agitando el mismo los técnicos con la entrada de jugadores de refuerzo.

Debutó el joven Azael en el Racing, una de las sensaciones de la pretemporada, aunque lo hizo escorado a la banda derecha, lejos de su posición de mediapunta. Volvía el Racing al ataque con una acción de Zalaya, pero tuvo que contener la respiración A Malata tras un contraataque de los alcarreños en el que, por suerte, Pablo Muñoz remataba fuera de la portería de Parera.

En el tramo final, se volcaron los verdes ante la portería manchega, con un David Concha muy participativo en el extremo izquierdo, enviando un buen centro a un Álvaro Giménez que no estuvo acertado en su remate a puerta.

Con algo de desesperación y tensión se llegó a al final de un partido en el que el Racing no encontró el premio del gol, a pesar de hacer méritos para llevarse los tres puntos en este encuentro. Pero ya se sabe que en esto del fútbol, goles son amores.

Sabor agridulce entre la parroquia racinguista al término del partido

La afición racinguista supo agradecer el esfuerzo de sus jugadores al término del encuentro, a la vez qué se preguntaba que hubiese pasado si Jairo Noriega no estuviera sancionado en este partido, o bien si los jugadores de ataque hubieran estado más acertados de cara a gol.

Lo cierto es que en una plantilla donde quizás sobran centrocampistas y probablemente falte un delantero más, la mayoría de los goles están llegando en jugadas a balón parado, siendo los goles en jugada colectiva un pequeño debe de este equipo.

A buen seguro, el cuerpo técnico incidirá en ello durante esta semana, ya que las sensaciones y el juego del equipo son muy buenas, pero la falta de gol, especialmente en este tipo de partidos, de los que habrá muchos, con un rival encerrado en A Malata, puede llegar a ser determinante de cara a las aspiraciones de los verdes en esta ilusionante temporada.

El próximo encuentro del Racing volverá a ser en A Malata, el próximo sábado 3 de octubre a las 18:30, con un derbi gallego ante el Ourense CF.

Ficha técnica:

Racing de Ferrol.-Parera; Mardones, Pujol, Zalaya, A. Ramón; Gorostidi, A. Peña (Tejera, min 70), Pascu (Gelardo, min 86); A. Juan (Azael, min 62), Dacosta (David Concha, min 70) y Escobar (A. Giménez, min 62).

Guadalajara.-Zarco; Cera, Ablanque, Gallardo, Julio M.; Mayo (Pablo, min 86), Tavares (Toño Calvo, min 75); Alberto Gil (Pablo Muñoz, min 54), Neskes ( Unax, min 54), Salifo y David Amigo (Borja Díaz, min 75).

Árbitro.-Guillermo Conejero (Extremadura). Gorostidi vió amarilla en el Racing. Tavares, Cera, Pablo Muñoz y Gallardo vieron amarilla en los visitantes, siendo expulsado su delegado.

Incidencias.-Partido correspondiente a la 5ª jornada de la Primera RFEF disputado en el Estadio de A Malata ante 5.841 espectadores, en una noche muy agradable en lo climatológico. El encuentro contó con presencia de aficionados alcarreños que quisieron animar a su equipo.

