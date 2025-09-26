Alumnos de arquitectura visitan Valdoviño para estudiar el territorio

Por tercer año consecutivo, los arquitectos del futuro visitan Valdoviño para estudiar el territorio y, en los próximos meses, formular sus propuestas de intervención urbanística.

El municipio se vuelve a colar en las aulas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, y protagonizar la materia Análisis de la Arquitectura. En la mañana del viernes 26, estudiantes y equipo docente se trasladaban a la casa de la cultura para asistir a una primera charla a cargo del alcalde, Alberto González, sobre la historia del embalse de As Forcadas, e iniciar después una visita al lugar.

Este espacio, entre las parroquias de Loira y Vilaboa, será el principal escenario de análisis y actuación, tomando así el relieve de otros lugares como la batería de Monte Campelo, en Meirás, el entorno de la playa de Villarrube y el núcleo de Porto do Cabo.

Precisamente, sus propuestas para esta parroquia pueden verse hasta 2 de octubre en la exposición «Segundo asalto», en la casa de la cultura, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. La entrada es libre.