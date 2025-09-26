Más de 1.000 aspirantes a Policía Local realizan este sábado los primeros ejercicios del proceso selectivo

Las más de 1.000 personas aspirantes a Policía Local realizarán este sábado a las 10.00 horas los primeros ejercicios del proceso selectivo, será en el recinto ferial de Silleda (Pontevedra). En concreto, será un test de conocimiento de 100 preguntas y una prueba de conocimiento de gallego, salvo para aquellas personas que estén exentas por contar con un certificado Celga 4 o equivalente.

Tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, aquellas personas que superen estos primeros ejercicios continuarán en el proceso con las pruebas de aptitud físcia –velocidad potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación–, las psicotécnicas –inteligencia, personalidad– y reconocimiento médico.

Una vez terminado el proceso dará comienzo el curso selectivo y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la 18ª promoción de Policía Local. En este sentido, los nuevos alumnos iniciarán la formación en enero y relevarán a la 17ª promoción, que se gradúa este septiembre.

Con todo, la convocatoria oferta más de 100 plazas para los cuerpos de Policía Local de 36 ayuntamientos gallegos: A Coruña, Ames, Arteixo, Betanzos, Camariñas, Coristanco, Culleredo, Fene, Ferrol, Melide, Noia, Santiago de Compostela e Teo, en la provincia de A Coruña; A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Meaño, Nigrán, O Grove, O Rosal, Poio, Ponteareas, Silleda, Vigo e Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; los ayuntamientos lucenses de Burela, Foz, Lugo y Viveiro y los ourensanos Barbadás y Ourense.