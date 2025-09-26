Seleccionados los artistas participantes en el IV premio de pintura Almirante 2025 en el Museo Naval de Ferrol

IV premio de pintura de la mar «Almirante 2025». En relación a este premio, convocado por el Museo Naval de Ferrol en colaboración con la Sociedad Artística Ferrolana (S.A.F.), reunido el pasado miércoles día 17 de septiembre el Jurado de Admisión de las obras pictóricas enviadas por los distintos artistas a la convocatoria del IV Premio de pintura de la Mar «Almirante 2025« , han acordado admitir a los siguientes: María José Pereira Beceiro (Beba); Ana I. Rodriguez-Trelles Astruga; Manuel Carballeira Rivas; Luis da Silva Santiago; Rosa Mª López Petinal; Juan Garat Caramé; Fernando Villoslada; Giovani Ramírez; José Marticorena; Manoly Miraz; Eduardo Hermida; Paloma Diaz-Castroverde; Isabel Ogáyar Barranco; Juan José Rodríguez Soto; Rafael Romero Díaz del Río; Eva Garrido Miguens; Pedro Rascado; Chechela García; Mª Dolores Fernández Teijeiro; Manuel Amor Gabeiras; Victor Rodríguez Espiñeira; Mª del Pilar Saavedra Barcia; Lucía Bouza Rodríguez; Jaime J. Picallo López; y Francisco Ruiz Gómez.

La fecha de inauguración de la Exposición correspondiente a este IV Premio de Pintura de la Mar Almirante 2025, tendrá lugar el jueves día 30 de octubre, a las 12.00 horas en el Museo Naval de Ferrol. Su clausura está prevista para el día 11 de enero de 2026.

Aparte del primer premio, habrá cinco accésits aportados por las siguientes instituciones: Ayuntamiento de Ferrol, Diputación Provincial de A Coruña, Universidade da Coruña-Campus de Ferrol, Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y Xunta de Galicia/Delegación de Ferrol.

Fiesta Nacional 12 de octubre. Horario de apertura del Museo Naval

El Museo Naval de Ferrol informa además que, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de España, Festividad de la Virgen del Pilar y Día de la Hispanidad, el domingo 12 de octubre, el Museo abrirá también por la tarde, siendo los horarios de apertura los siguientes:

Por la mañana, de 10.30 a 13.30 horas. Por la tarde, de 16.30 a 20.00 horas. Entrada gratuita

Acerca del Museo Naval de Ferrol

El Museo Naval de Ferrol fue inaugurado el 5 de marzo de 1986 con la intención de mostrar la historia naval de España y la singular vinculación de la Armada con la ciudad de Ferrol desde que en 1726 José Patiño y Rosales, Secretario de Estado e Intendente General de la Marina durante el reinado de Felipe V, eligiera la ría de Ferrol y la villa de La Graña para construir el arsenal de la Armada en la costa norte.

Está ubicado en el edificio histórico del Arsenal de Ferrol conocido como “Presidio San Campio”. El conjunto del Arsenal y Astilleros responde a la ideas de sucesivos monarcas, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, de mejorar las instalaciones de la Real Armada y darle una mayor importancia a la política naval del Reino. En 1747 se desarrolló el proyecto de construcción del Arsenal por parte del Teniente General Cósme Álvarez de los Ríos, y del edificio del Presidio a partir de 1765, obra del ingeniero Julián Sánchez Bort. De estilo barroco-neoclásico, sus trabajos quedaron finalizados en 1770.