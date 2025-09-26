La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao celebra la VIII Jornada de Pesca Infantil

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao celebra este sábado 27 de septiembre en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol, en Curuxeiras, y contará con la colaboración de la Sociedad de Pesca Riomar Ferrol.

La jornada se desarrollará entre las 9:30 y las 13:00 horas y en ella participan 40 niños de entre 13 y 15 años. La actividad, tiene carácter gratuito.

Las personas participantes deben acudir acompañadas de un adulto y llevar su propio equipo de pesca. Estarán guiados durante la jornada por monitores de Riomar Ferrol que se encargarán de enseñarles las nociones básicas para iniciarse en esta actividad.