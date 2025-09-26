La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao celebra la VIII Jornada de Pesca Infantil

26 septiembre, 2025 Dejar un comentario 111 Vistas

 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao celebra este sábado 27 de septiembre en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol, en Curuxeiras, y contará con la colaboración de la Sociedad de Pesca Riomar Ferrol.

La jornada se desarrollará entre las 9:30 y las 13:00 horas y en ella participan 40 niños de entre 13 y 15 años. La actividad, tiene carácter gratuito.

Las personas participantes deben acudir acompañadas de un adulto y llevar su propio equipo de pesca. Estarán guiados durante la jornada por monitores de Riomar Ferrol que se encargarán de enseñarles las nociones básicas para iniciarse en esta actividad.

 

Lea también

Ferrol acollerá o vinderio sábado a súa primeira Muiñada

Cites Ferrol pon en marcha esta singular iniciativa. Ferrol acollerá o vindeiro sábado 27 pola …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *