Tres agrupaciones musicales participan el sábado 27 en Neda en el Festival de Rondallas

Apenas veinte días después de la última edición del certamen de la Canción Marinera, la Casa de la Cultura de Neda acoge este próximo fin de semana un Festival de Rondallas, organizado por el Centro cultural recreativo y deportivo O Puntal y por la Rondalla Añoranzas.

El cartel de esta cita musical, prevista para el sábado 27, a partir de las 19 horas, incluye nada menos que la actuación de tres de estos tradicionales conjuntos musicales, procedentes de distintos puntos de Ferrolterra y del Ortegal. Así, el público que asista al encuentro podrá disfrutar de las interpretaciones de la Rondalla de Cariño, que este año celebra su treinta aniversario; las de la citada Añoranzas, decana de las rondallas ferrolanas (1983) y, como no, las de la nedense Lucero del Alba, agrupación cuya historia se remonta a mediados del años sesenta.

El festival, que constituye una nueva oportunidad para poner en valor el patrimonio de la música popular, es totalmente gratuita y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Neda y de la Diputación de A Coruña.