O Parrulo Ferrol vuelve a la competición este sábado en A Malata ante CA Osasuna Magna

Regresa la competición para O Parrulo Ferrol tras una semana de descanso recibiendo este sábado al CA Osasuna Magna, en la 4ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará a partir de las 21:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Antes de que ruede el balón, este jueves tenía lugar la rueda de prensa previa con la comparecencia del jugador Turbi y del entrenador Gerard Casas, realizada en Nuria Espasandín De Moda Boutique, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol.

Turbi afirmaba que cada vez se encontraba “más cómodo, adaptándome a la categoría y disfrutando de ella”, en un inicio de temporada “en la que empezamos muy bien ganando en casa” ante un Family Cash Alzira “al que teníamos que ganar”, en la visita al Servigroup Peñíscola “fue una enorme victoria de equipo”, culminando esa semana ante el Barça “donde competimos bien ante uno de los mejores equipos del mundo”, por lo que están “dando la cara.”

Esta última semana de descanso le ha venido “muy bien, con unos días libres para volver con más ganas”, por lo que tenía ganas de afrontar el partido de este sábado ante un CA Osasuna Magna que será un rival “muy duro, tiene muy claro a lo que juega” y los ferrolanos tendrán que estar “muy concentrados para conceder lo menos posible.”

Para este partido, el jugador parrulo le pedía a la afición “que sean como son siempre, que nos apoyen como en estos últimos años, nos ayudan mucho.”

Gerard Casas: “Esta es una de las semanas clave de la temporada”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, veía esta semana tras el parón “muy decisiva y muy importante, una de las clave de la temporada que marcan por donde vas a tirar y que dinámica vamos a coger.” Sobre la pista a nivel de entrenamientos “muy exigente, los jugadores están un poco fatigados, pero están bien” y en una semana de partido “el jugador entrena mejor, están concienciados de hacer una muy buena semana.”

El CA Osasuna Magna es uno de los equipos “con la identidad más clara en función del modelo de juego desde hace muchos años”, al estar “muy trabajados tácticamente” y los ferrolanos deberán estar “muy metidos mentalmente para no regalar nada, tanto en ataque como en defensa”, esperando un partido “muy igualado, donde los detalles y los errores marcarán el resultado.”

Gerard Casas le pedía a la afición que “sigan apoyando, en la temporada pasada fueron decisivos, nos llevaron en volandas” y ahora “que disfruten de la categoría y que juntos luchemos para celebrar muchas victorias juntos.”