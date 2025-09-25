Nueve empresas presentan oferta para la reparación en Ferrol de la envolvente del Centro Cívico de Caranza

La actuación prevista cuenta con un presupuesto de más de 580.000 euros y se ejecutará en el plazo de seis meses.

La concejalía de Contratación de Ferrol, al frente de la que se encuentra el edil Javier Díaz Mosquera, informa que un total de nueve empresas presentaron oferta para las obras de reparación de la envolvente del Centro Cívico de Caranza.

Esta actuación cuenta con una inversión de 581.467,91 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Esta cifra permitirá acometer las obras necesarias para solucionar los problemas de integridad de la envolvente del edificio, con la finalidad de garantizar la correcta protección del mismo frente a los agentes atmosféricos y que sus dependencias interiores puedan ser utilizadas en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad.

El proyecto incluye la reparación integral de las cubiertas del edificio principal y de los espacios anexos (salón de actos y vestuarios; instalación de modernos sistemas de impermeabilización y refuerzo de zonas críticas; apertura de un nuevo acceso seguro a las cubiertas para facilitar el mantenimiento y prevenir problemas futuros; limpieza y tratamiento de todas las fachadas; relevo de partes dañadas y sellado de junta en la ventana principal; o la impermeabilización completa de las paredes en el sótano del salón de actos.

Esta actuación está enmarcada en el convenio de regeneración urbana de los firmado con la Consellería de Vivienda y Planificación del Territorio.